Сравнение ВВП России и Италии является серьёзным просчётом западных политиков и экспертов. Об этом заявил обозреватель The National Interest Карлос Роа.

«Во всём внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — написал он.

Роа отметил, что такие параллели должны показать слабость экономики России по сравнению с «коллективной мощью» Запада.

Автор статьи поинтересовался, как российская экономика смогла выдержать санкционное давление, если она «мала и никчёмна».

Роа подчеркнул, что Россия и Италия действительно находятся почти на одном уровне по номинальному объёму ВВП, в то время как по паритету покупательной способности российская экономика гораздо ближе к Германии, чем Италии.

Ранее министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте высказала мнение, что международные санкции против России, введённые в связи с событиями на Украине, действуют медленнее, чем хотелось бы.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT заявила, что санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики.