Обозреватель NI указал на ошибки Запада при сравнении ВВП России и Италии
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«Во всём внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — написал он.
Роа отметил, что такие параллели должны показать слабость экономики России по сравнению с «коллективной мощью» Запада.
Автор статьи поинтересовался, как российская экономика смогла выдержать санкционное давление, если она «мала и никчёмна».
Роа подчеркнул, что Россия и Италия действительно находятся почти на одном уровне по номинальному объёму ВВП, в то время как по паритету покупательной способности российская экономика гораздо ближе к Германии, чем Италии.
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