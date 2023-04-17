Глава Минфина Литвы Скайсте: санкции против России действуют медленнее, чем хотелось бы

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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте высказала мнение, что международные санкции против России, введённые в связи с событиями на Украине, действуют медленнее, чем хотелось бы.
Глава Минфина Литвы Скайсте: санкции против России действуют медленнее, чем хотелось бы
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«Имеющиеся данные свидетельствуют, что санкции оказывают значительное влияние на экономику России и её государственные финансы, хотя негативное воздействие этих мер проявляется медленнее, чем хотелось бы», — цитирует её пресс-службу ТАСС.

Она отметила, что это связано с тем, что «применение санкций больше похоже на марафон, чем на спринт».

«Их эффективность усиливается со временем, каждый последующий день оказывается всё болезненнее», — заявила Скайсте.

На сайте Минфина Литвы говорится, что в настоящее время Гинтаре Скайсте находится с рабочим визитом в США. 17—18 апреля она встретится с потенциальными местными инвесторами в литовские государственные ценные бумаги (GSE).

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