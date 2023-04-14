Сенатор Ковитиди: санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики
- AP
Сенатор подчеркнула, что полностью поддерживает это заявление. Она также отметила, что осуществляемая сегодня США политизация международных экономических процессов привела к развитию «токсичности долларовой системы».
Кроме того, по её словам, санкционная политика США и их сателлитов привела к неизбежности процессов дедолларизации экономики.
«Применяемая сегодня в России новая финансовая система является полностью правильной, поскольку отвечает интересам экономической безопасности России», — объяснила Ковитиди.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что отход от использования доллара необратим.