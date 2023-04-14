Сенатор Ковитиди: санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики

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Ангелина Шурпина
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что отход от использования доллара необратим.
Сенатор Ковитиди: санкционная политика США сделала неизбежной дедолларизацию экономики
  • AP

Сенатор подчеркнула, что полностью поддерживает это заявление. Она также отметила, что осуществляемая сегодня США политизация международных экономических процессов привела к развитию «токсичности долларовой системы».

Кроме того, по её словам, санкционная политика США и их сателлитов привела к неизбежности процессов дедолларизации экономики.

«Применяемая сегодня в России новая финансовая система является полностью правильной, поскольку отвечает интересам экономической безопасности России», — объяснила Ковитиди.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что отход от использования доллара необратим.

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