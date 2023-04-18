МИД: с началом СВО Запад усилил давление на Россию в информпространстве

Короткая ссылка
После начала спецоперации на Украине США и их союзники увеличили объём атак на Россию в информационном пространстве, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Факт тот, что давление такое увеличилось многократно... Существенно объём этих нападений вырос вслед за началом специальной военной операции на Украине», — цитирует РИА Новости Люкманова.

По его словам, в первую очередь ударам подвергаются государственные учреждения, но также и частные лица.

Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить