МИД: с началом СВО Запад усилил давление на Россию в информпространстве
«Факт тот, что давление такое увеличилось многократно... Существенно объём этих нападений вырос вслед за началом специальной военной операции на Украине», — цитирует РИА Новости Люкманова.
По его словам, в первую очередь ударам подвергаются государственные учреждения, но также и частные лица.
Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.