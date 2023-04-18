МИД: с началом СВО Запад усилил давление на Россию в информпространстве

После начала спецоперации на Украине США и их союзники увеличили объём атак на Россию в информационном пространстве, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Факт тот, что давление такое увеличилось многократно... Существенно объём этих нападений вырос вслед за началом специальной военной операции на Украине», — цитирует РИА Новости Люкманова.

По его словам, в первую очередь ударам подвергаются государственные учреждения, но также и частные лица.

Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.