В Госдепе США призвали Черногорию присоединиться к информационной борьбе с Россией

Специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.

По его словам, Россия и КНР публикуют якобы недостоверную информацию о биологическом оружии на Украине.

«Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться», — приводит слова Рубина агентство MINA во время визита в Подгорицу.

Он подчеркнул, что американская сторона уже контактировала с людьми, которые войдут в новое правительство Черногории.

Ранее глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич исключил возможность передачи Украине замороженных на территории Черногории активов граждан России.