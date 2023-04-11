В Госдепе США призвали Черногорию присоединиться к информационной борьбе с Россией
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По его словам, Россия и КНР публикуют якобы недостоверную информацию о биологическом оружии на Украине.
«Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться», — приводит слова Рубина агентство MINA во время визита в Подгорицу.
Он подчеркнул, что американская сторона уже контактировала с людьми, которые войдут в новое правительство Черногории.
Ранее глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич исключил возможность передачи Украине замороженных на территории Черногории активов граждан России.