В парламенте Черногории исключили передачу Киеву замороженных активов России
- AP
«Я исключаю эту возможность. Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС», — заявил он в интервью газете «Известия».
Кнежевич отметил, что в настоящее время в Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина России.
Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.
Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.
В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.