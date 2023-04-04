В парламенте Черногории исключили передачу Киеву замороженных активов России

Глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич исключил возможность передачи Украине замороженных на территории Черногории активов граждан России.

«Я исключаю эту возможность. Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС», — заявил он в интервью газете «Известия».

Кнежевич отметил, что в настоящее время в Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина России.

Ранее американский Минфин сообщал, что США и их союзники заморозили активы россиян, подпавших под санкции, на общую сумму порядка $58 млрд.

Агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.

В Кремле назвали незаконными блокировки российских активов в ЕС.