МИД России: западные страны милитаризуют информационное пространство
«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства», — цитирует РИА Новости Люкманова.
По его словам, данный подход коренным образом расходится с российским.
Он отметил, что это может привести не только к разрушению связей между странами, но и к вооружённому противостоянию.
Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.