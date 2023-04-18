МИД России: западные страны милитаризуют информационное пространство

США и их союзники милитаризуют информационное пространство, это может привести к вооружённому противостоянию, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства», — цитирует РИА Новости Люкманова.

По его словам, данный подход коренным образом расходится с российским.

Он отметил, что это может привести не только к разрушению связей между странами, но и к вооружённому противостоянию.

Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.