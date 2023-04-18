МИД России: западные страны милитаризуют информационное пространство

Короткая ссылка
США и их союзники милитаризуют информационное пространство, это может привести к вооружённому противостоянию, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства», — цитирует РИА Новости Люкманова.

По его словам, данный подход коренным образом расходится с российским.

Он отметил, что это может привести не только к разрушению связей между странами, но и к вооружённому противостоянию.

Ранее специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить