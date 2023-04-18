Карл III выбрал французский киш официальным блюдом для обеда на коронации

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла решили, что официальным блюдом в ходе коронационного обеда будет французский пирог киш, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Глубокий киш с хрустящей корочкой, лёгким тестом и нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что блюдо идеально подходит для большого коронационного обеда.

Ранее сообщалось, что коронация британского короля Карла III состоится 6 мая 2023 года.

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью RTVI заявил, что не ожидает приглашения на коронацию короля Великобритании Карла III из-за нынешней ситуации.