Депутат Водолацкий назвал санкции против России благом в связи с развитием экономики

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT опубликованную на площадке American Thinker статью, авторы которой утверждают, что антироссийские санкции Запада оказались крупнейшим просчётом за всю историю.

«В западных СМИ появляются различные аналитические материалы, связанные с тем, что авторы идеи экономической блокады и санкций против России просто просчитались, они не знают нашу историю. Нас пытались поставить на колени, уничтожать, но Россия всегда преодолевала эти трудности», — пояснил депутат.

Как добавил Водолацкий, западные консорциумы не только потеряли огромный российский рынок, но и обрели проблемы у себя.

«Им приходится сокращать тысячи людей, сегодня у них стагнация самих производств, сегодня на Западе уже начинают думать: а как выходить из этой ситуации?» — пояснил депутат.

По его мнению, санкции стали благом для России. Страна, как заявил депутат, освободилась от «дурмана, которым нас обволакивала Европа, поставляя сюда всё и вся».

«Для нас это благо, у нас своя экономика начинает развиваться», — сказал он.

Парламентарий добавил, что Запад «в очередной раз просчитался», а с Россией нужно дружить и уважать её.

Ранее авторы статьи в American Thinker заявили, что антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада в истории.

Журналисты отмечают, что, пока страны Запада будут бороться с дефицитом энергоносителей и инфляцией, российская экономика вырастет быстрее британской или немецкой и может обогнать и другие страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.