Депутат Водолацкий назвал санкции против России благом в связи с развитием экономики
- РИА Новости
«В западных СМИ появляются различные аналитические материалы, связанные с тем, что авторы идеи экономической блокады и санкций против России просто просчитались, они не знают нашу историю. Нас пытались поставить на колени, уничтожать, но Россия всегда преодолевала эти трудности», — пояснил депутат.
Как добавил Водолацкий, западные консорциумы не только потеряли огромный российский рынок, но и обрели проблемы у себя.
«Им приходится сокращать тысячи людей, сегодня у них стагнация самих производств, сегодня на Западе уже начинают думать: а как выходить из этой ситуации?» — пояснил депутат.
По его мнению, санкции стали благом для России. Страна, как заявил депутат, освободилась от «дурмана, которым нас обволакивала Европа, поставляя сюда всё и вся».
«Для нас это благо, у нас своя экономика начинает развиваться», — сказал он.
Парламентарий добавил, что Запад «в очередной раз просчитался», а с Россией нужно дружить и уважать её.
Ранее авторы статьи в American Thinker заявили, что антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада в истории.
Журналисты отмечают, что, пока страны Запада будут бороться с дефицитом энергоносителей и инфляцией, российская экономика вырастет быстрее британской или немецкой и может обогнать и другие страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.