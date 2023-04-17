American Thinker: антироссийские санкции оказались крупнейшим просчётом Запада в истории

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Антироссийские санкции Запада оказались крупнейшим просчётом за всю историю, утверждают авторы American Thinker.

«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времён распада Советского Союза», — говорится в материале издания.

Журналисты отмечают, что пока страны Запада будут бороться с дефицитом энергоносителей и инфляции, российская экономика вырастет быстрее британской или немецкой и может обогнать и другие страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 0,7%.

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