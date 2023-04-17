Экс-разведчик США Риттер: Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией из-за Украины

Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией в связи с ухудшением позиций ВСУ.

Такое мнение выразил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

«Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать «второй фронт» в Грузии или Молдавии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины. Он также заявил, что Киев пытается втянуть Тбилиси в конфликт с Россией.