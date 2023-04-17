WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал, причастный к утечке разведданных
- AP
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что в этом канале было опубликовано четыре документа.
Билс заявила, что также участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.
Ранее газета The New York Times сообщила, что обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.
Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.
Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.