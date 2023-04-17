WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал, причастный к утечке разведданных

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Экс-офицер Военно-морских сил США Сара Билс была одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, причастного к утечке секретных документов Пентагона.
WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал, причастный к утечке разведданных
  • AP

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что в этом канале было опубликовано четыре документа.

Билс заявила, что также участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.

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