WSJ: экс-офицер ВМС США вела канал, причастный к утечке разведданных

Экс-офицер Военно-морских сил США Сара Билс была одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, причастного к утечке секретных документов Пентагона.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что в этом канале было опубликовано четыре документа.

Билс заявила, что также участвовала в сборе средств через канал и размещала подкасты.

Ранее газета The New York Times сообщила, что обвиняемый в утечке документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра может быть приговорён к 15 годам колонии.

Тейшейру оставили под арестом как минимум до следующего судебного заседания, которое состоится 19 апреля.

Ему официально предъявили обвинение по статье об изъятии, о хранении и передаче секретной информации.