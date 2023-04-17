Bloomberg: новый транш МВФ для Украины вызвал гнев развивающихся стран

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Новый многомиллиардный транш МВФ для Украины вызвал гнев у развивающихся стран, которые всё больше склоняются к предвзятой позиции фонда, заявил колумнист Bloomberg Михир Шарма.

«Фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, которые проходят на этой неделе, становится недовольство Глобального Юга, который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры», — написал он.

По словам журналиста, это серьёзная проблема для Запада, в данном случае попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.

Шарма подчеркнул, что за всё время существования МВФ избегал выдачи кредитов странам, которые участвуют в вооружённых конфликтах, но сейчас предоставил деньги Киеву.

«Азию и Африку раздражает эта очевидная предвзятость МВФ ещё с тех пор, как этот управляемый европейцами институт выделил огромные средства для оказания помощи европейским странам в период кризиса еврозоны», — добавил он.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.

Также стало известно, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,7 млрд в рамках новой программы финансирования.

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