Поляки могут претендовать на всю правобережную Украину, включая Киев, заявил член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров.

«Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину... У нас даже, строго говоря, и Киев тоже находится на правом берегу Днепра», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам Назарова, помимо Польши на украинские земли также претендует Венгрия и Румыния. Историк предложил изучить межвоенную карту образца до 1939 года и посмотреть, какие территории нынешней Украины на тот момент входили в состав Польши, Румынии или Венгрии.

«Я думаю, что это тот минимум, на который они претендуют. Но аппетиты у них, особенно у поляков и румын, никогда скромными не были», — добавил Назаров.

Ранее бывший глава румынского МИД Андрей Марга заявил, что границы Украины неестественны, Киев должен уступить территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.