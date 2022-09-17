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Экс-глава МИД Румынии назвал границы Украины неестественными

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Границы Украины неестественны, Киев должен уступить территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший глава румынского МИД Андрей Марга.
Экс-глава МИД Румынии назвал границы Украины неестественными
  • РИА Новости

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах», — приводит его слова издание Adevărul.

Он отметил, что Украина должна уступить России Крым и Донбасс, Польше — Галицию, Венгрии — Закарпатье, Румынии — Буковину.

Марга добавил, что на Украине так и не была построена демократия.

15 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.

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