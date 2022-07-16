Депутат Рады прокомментировал слова Сийярто о сценарии защиты венгров в Закарпатье

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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о сценарии защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.

По мнению Бужанского, украинский МИД должен потребовать объяснений у венгерских коллег относительно данного плана.

«...и как подобные заявления главы венгерского МИД вяжутся с суверенитетом нашей страны. Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года», — добавил украинский депутат.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.

В конце марта вице-премьер Украины Ирина Верещук предположила, что Венгрия хочет заполучить Закарпатье.

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