Вице-премьер Украины Верещук предположила, что Венгрия хочет заполучить Закарпатье

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция Будапешта касательно спецоперации России по защите Донбасса вызывает «неприятное удивление», и предположила, что Венгрия хочет заполучить дешёвый российский газ или Закарпатье.

По её словам, «даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии».

Верещук утверждает, что это вызывает «неприятное удивление, прежде всего у украинских венгров».

Она заявила, что власти Венгрии не поддерживают антироссийских санкций и не пропускают через свою территорию поставки оружия для Украины из других государств. Украинский вице-премьер добавила, что в Будапеште «фактически на всё говорят «нет».

Также Верещук утверждает, что ещё немного — и риторика венгерских властей будет откровенно пророссийской.

«Что это? Хочется дешёвый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.