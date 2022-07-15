Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о наличии сценария защиты 150 тысяч венгров в Закарпатье

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий защиты 150 тыс. венгров в Закарпатье.
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о наличии сценария защиты 150 тысяч венгров в Закарпатье
  • AP

«В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тыс. живущих в Закарпатье венгров», — сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.

По его словам, Венгрия продолжает проводить политику, направленную на снижение риска начала войны.

В конце марта вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция Будапешта касательно спецоперации России по защите Донбасса вызывает «неприятное удивление», и предположила, что Венгрия хочет заполучить дешёвый российский газ или Закарпатье.

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