Блинкен: США продолжают добиваться консульского доступа к журналисту Гершковичу

США ещё не получили консульского доступа к задержанному в России журналисту WSJ Эвану Гершковичу.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем добиваться консульского доступа, который нам пока не предоставили», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, США продолжают призывать к немедленному освобождению Гершковича.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным.