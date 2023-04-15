Блинкен: США продолжают добиваться консульского доступа к журналисту Гершковичу

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США ещё не получили консульского доступа к задержанному в России журналисту WSJ Эвану Гершковичу.
Блинкен: США продолжают добиваться консульского доступа к журналисту Гершковичу
  • AP
  • © Elizabeth Frantz/Pool Photo

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем добиваться консульского доступа, который нам пока не предоставили», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, США продолжают призывать к немедленному освобождению Гершковича.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным.

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