Блинкен: США продолжают добиваться консульского доступа к журналисту Гершковичу
- AP
- © Elizabeth Frantz/Pool Photo
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы продолжаем добиваться консульского доступа, который нам пока не предоставили», — цитирует его РИА Новости.
По словам Блинкена, США продолжают призывать к немедленному освобождению Гершковича.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По информации ФСБ России, он по заданию американской стороны собирал данные о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».
В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным.