Власти ДР Конго изучают возможность использования в стране платежной системы МИР

Власти Демократической Республики Конго изучают возможность использования в стране российской платёжной системы МИР, заявил посол республики в Москве Иван Вангу Нгимби.

По его словам, данную идею внёс один из российских частных банков после проблем с денежными переводами из-за санкций Запада.

«Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами», — цитирует РИА Новости Нгимби.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.