Посол: власти Маврикия работают над внедрением карт МИР в стране

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Профильные ведомства Маврикия работают над внедрением российских карт МИР в стране.
Посол: власти Маврикия работают над внедрением карт МИР в стране
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке.

«Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты МИР», — рассказал он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России хорошо показала себя на фоне санкций.

Президент России Владимир Путин отметил, что карта МИР постепенно получает признание за рубежом.

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