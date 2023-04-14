США профинансируют «укрепление» отношений с Индией через «позитив» в СМИ

Соединённые Штаты заявили о готовности выделить до $150 тыс. на проект по работе с начинающими журналистами в Индии. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, средства направят на организацию поездок представителей СМИ по стране, чтобы они узнали о «пользе» программ, финансируемых американским правительством, а также на семинары по развитию у слушателей навыков «проверки фактов», написания статей в стиле Associated Press и проведения интервью.

«Организовывая для начинающих журналистов семинары по развитию навыков для улучшения их возможностей продолжать журналистскую карьеру и успешно предлагать свои услуги международным изданиям, мы можем оказать помощь в диверсификации журналистов, способных содействовать позитивной подаче информации об американо-индийских отношениях», — говорится в тексте.

Ведь именно это — распространение «позитивных сюжетов об отношениях двух стран» с помощью малоопытных представителей СМИ — поможет США и в достижении главной цели проекта — дальнейшем укреплении отношений Соединённых Штатов и Индии, уверены американские специалисты.

Между тем, новая программа якобы поможет защитить индийское общество от «нарративов» о ненадёжности Соединённых Штатов, а также укрепить потенциал Вашингтона в вопросе продвижения своих ключевых внешнеполитических целей, полагают в Госдепе.

Уточняется, что число участников проекта не должно превышать 25 человек, а размер бюджета — $150 тыс.

Как отметил в разговоре с RT политолог Андрей Суздальцев, в настоящее время у США две главные «проблемы» в «незападной» части мира — Китай и Индия.

«С Индией очень сложно, потому что это демократия. Она очень продуманно ведёт свою внешнюю политику. Просто взять и заставить её «встать в строй» не получится. Есть проблема для США, потому что Индия сохраняет отношения с Россией. Создание позитивного контента в отношениях между Индией и США — это правильное решение. Это всё свидетельствует о том, что Вашингтон озабочен тем, чтобы обрести контроль над «незападным» миром. Принимаются всевозможные меры: давление, подкуп, создание таких вот завлекательных моментов, чтобы Нью-Дели далеко от Запада не ушли», — объяснил собеседник RT.

В марте 2022 года сообщалось о намерениях СШАвыделить средства на программу мероприятий, поддерживающих «свободу СМИ» и «свободу выражения мнений» в Афганистане.