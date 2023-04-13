Байден заявил об обеспокоенности фактом утечки материалов Пентагона

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Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности фактом утечки материалов Пентагона.
Байден заявил об обеспокоенности фактом утечки материалов Пентагона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что не беспокоится из-за содержания появившейся в СМИ информации из данных утечек.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису.

Телеканал Fox News заявил, что утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утечка данных из Пентагона связана с приближающимися президентскими выборами в США.

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