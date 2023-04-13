Ле Пен: Украина не сможет победить без помощи НАТО
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«Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении», — заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais.
По её словам, содействие альянса будет означать развязывание третьей мировой войны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны Североатлантического альянса.
4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.