Ле Пен: Украина не сможет победить без помощи НАТО

Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Украина не может победить Россию без помощи НАТО.

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«Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении», — заявила Ле Пен в интервью испанской газете Pais. По её словам, содействие альянса будет означать развязывание третьей мировой войны. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. 4 апреля возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые прошла акция против поставок оружия ВС Украины.