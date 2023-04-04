Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые проходит акция против поставок оружия Киеву

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые проходит акция против поставок оружия Вооружённым силам Украины. Об этом сообщил ТАСС.

В акции протеста, которую организовала ассоциация SOS Donbass, участвуют около 50 человек.

«Наша задача — напомнить миру 4 апреля, в день основания НАТО, о том, кто был зачинщиком войн последние 74 года, кто настоящий агрессор и почему важно немедленно прекратить вооружение Украины, пока ещё не слишком поздно», — объяснила руководитель ассоциации Анна Новикова.

В штаб-квартире НАТО проходит встреча глав МИД стран НАТО, обсуждающих новую долгосрочную программу поставок оружия Украине.

Ранее сообщалось, что в ста городах Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия ВСУ.