DPA: в 100 городах Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия ВСУ
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
В ходе демонстраций жители Германии будут выступать против обострения конфликта на Украине и требовать от властей ФРГ выступить с инициативой о мирных переговорах по украинскому кризису.
Католическая пасха в этом году отмечается 9 апреля.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев заявил, что решение властей Германии о поставках оружия на Украину является запоздалым.