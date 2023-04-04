DPA: в 100 городах Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия ВСУ

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В 100 германских городах пройдут пасхальные марши против поставок оружия Вооружённым силам Украины.
DPA: в 100 городах Германии пройдут пасхальные марши против поставок оружия ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA

В ходе демонстраций жители Германии будут выступать против обострения конфликта на Украине и требовать от властей ФРГ выступить с инициативой о мирных переговорах по украинскому кризису.

Католическая пасха в этом году отмечается 9 апреля.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев заявил, что решение властей Германии о поставках оружия на Украину является запоздалым.

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