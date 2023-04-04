Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал запоздалым решение властей о поставках оружия Украине

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Решение властей Германии о поставках оружия на Украине запоздалое, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Киев.

Он признал, что в 2021 году Германия не могла или не желала поддерживать Киев в военной сфере.

«Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени», — цитирует Хабека ТАСС.

Предприниматель из Германии Томас Бокхольд, который имеет отношение к реэкспорту швейцарских бронемашин на Украину, ранее заявил, что с военной техники было снято вооружение и для её поставок Киеву получены необходимые разрешения.

По информации Der Spiegel, обещанные Берлином Киеву 18 танков Leopard 2 уже прибыли на Украину.

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