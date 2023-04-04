Генсек НАТО Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны альянса
- AFP
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«Мы увеличили срочную нелетальную помощь Украине через фонд НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в том числе речь идёт о топливе, медикаментах, мобильных спутниковых системах и понтонных мостах.
Столтенберг добавил, что ряд государств уже высказали обещания касательно нового финансирования данного фонда.
Кроме того, генсек НАТО проинформировал о том, что страны альянса уже направили Киеву помощь в размере около €150 млрд, в том числе €65 млрд — военная помощь.
Ранее сообщалось, что возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе проходит акция против поставок оружия Киеву.