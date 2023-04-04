Генсек НАТО Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны альянса

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны Североатлантического альянса.
Генсек НАТО Столтенберг заявил о наращивании нелетальной помощи Украине со стороны альянса
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Мы увеличили срочную нелетальную помощь Украине через фонд НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в том числе речь идёт о топливе, медикаментах, мобильных спутниковых системах и понтонных мостах. 

Столтенберг добавил, что ряд государств уже высказали обещания касательно нового финансирования данного фонда. 

Кроме того, генсек НАТО проинформировал о том, что страны альянса уже направили Киеву помощь в размере около €150 млрд, в том числе €65 млрд — военная помощь.

Ранее сообщалось, что возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе проходит акция против поставок оружия Киеву.

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