Минобороны Японии сообщило о выражении протеста КНДР из-за пуска ракеты

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты, падение которой угрожало японскому острову Хоккайдо.

Об этом заявили в японском Министерстве обороны.

«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был выражен решительный протест», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее появилась новость о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.