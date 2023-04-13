Минобороны Японии сообщило о выражении протеста КНДР из-за пуска ракеты
Об этом заявили в японском Министерстве обороны.
«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине был выражен решительный протест», — передаёт сообщение ТАСС.
Ранее появилась новость о том, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.