Экс-президент США Трамп требует взыскать с бывшего адвоката Коэна $500 млн

Бывший президент США Дональд Трамп требует взыскать с его бывшего адвоката Майкла Коэна $500 млн после того, как юрист выступил ключевым свидетелем на процессе против него.

«Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце», — говорится в иске Трампа, который цитирует РИА Новости.

Трамп попросил суд назначить компенсацию, размер которой должен «существенно превышать $500 млн».

Дональд Трамп также заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства даже в случае, если его признают виновным в фальсификации документов.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.