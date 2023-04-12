Экс-президент США Трамп требует взыскать с бывшего адвоката Коэна $500 млн

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Бывший президент США Дональд Трамп требует взыскать с его бывшего адвоката Майкла Коэна $500 млн после того, как юрист выступил ключевым свидетелем на процессе против него.
Экс-президент США Трамп требует взыскать с бывшего адвоката Коэна $500 млн
  • Gettyimages.ru

«Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце», — говорится в иске Трампа, который цитирует РИА Новости.

Трамп попросил суд назначить компенсацию, размер которой должен «существенно превышать $500 млн».

Дональд Трамп также заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства даже в случае, если его признают виновным в фальсификации документов.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

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