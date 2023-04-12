Журналист Херш: военным США в Европе запрещено атаковать российские силы первыми

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Военным США, которые находятся в Румынии и Польше, поручено не атаковать российские войска первыми, утверждает американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.
Журналист Херш: военным США в Европе запрещено атаковать российские силы первыми
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Речь идёт о бригаде 82-й воздушно-десантной дивизии, которая проводит учения с базы в Польше в нескольких милях от украинской границы, а также о 101-й воздушно-десантной дивизии, развёрнутой в Румынии.

«Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — цитирует Херша РИА Новости, свой материал он опубликовал на Substack.

Общая численность двух бригад может превышать 20 тыс. человек, отметил он.

В декабре высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что президент США Джо Байден «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году» не пойдёт на отправку американских сил на Украину для участия в боевых действиях против России.

Вместе с этим в октябре 2022 года стало известно, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях. По мнению президента Сербии Александра Вучича, такой шаг ведёт к обострению ситуации, которое можно охарактеризовать как идеальный шторм.

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