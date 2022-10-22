CBS News: США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в военных учениях
В материале отмечается, что данная десантная дивизия размещена в одной из европейских стран впервые почти за 80 лет.
Кроме того, по данным телеканала, командир десанта заявил о готовности военнослужащих «пересечь границу и зайти на территорию Украины» в случае необходимости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.