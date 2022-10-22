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CBS News: США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в военных учениях

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Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях, передаёт телеканал CBS News.

В материале отмечается, что данная десантная дивизия размещена в одной из европейских стран впервые почти за 80 лет.

Кроме того, по данным телеканала, командир десанта заявил о готовности военнослужащих «пересечь границу и зайти на территорию Украины» в случае необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

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