Вучич: размещение дивизии ВС США в Румынии ведёт к обострению ситуации

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации, которое можно охарактеризовать как идеальный шторм, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», — приводит РИА Новости слова Вучича со ссылкой на агентство Tanjug.

По его словам, американцы разместили своё лучшее подразделение в Румынии, в нескольких километрах от украинской границы.

Он добавил, что стороны занимают противоположные позиции и не намерены уступать.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.