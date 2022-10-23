Вучич: размещение дивизии ВС США в Румынии ведёт к обострению ситуации
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«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», — приводит РИА Новости слова Вучича со ссылкой на агентство Tanjug.
По его словам, американцы разместили своё лучшее подразделение в Румынии, в нескольких километрах от украинской границы.
Он добавил, что стороны занимают противоположные позиции и не намерены уступать.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.