Сенатор Джабаров: Россию не интересуют документы США об окончании конфликта на Украине
- РИА Новости
По мнению сенатора, в России понимают, что должны победить.
«Другого варианта просто нет», — считает Джабаров.
Он также отметил, что если разработка подобного документа и ведётся, то только в психологических целях.
«Это психологическая цель. Чтобы поддержать своих союзников, поддержать Украину», — уверен собеседник RT.
По его мнению, России необходимо завершить те задачи СВО, которые обозначил президент.
«Пусть подарят проекты этих документов Украине, нас такие документы не интересуют», — заключил Джабаров.
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что военное руководство США поставило задачу разработать черновик соглашения об окончании военного конфликта на Украине, который предложат России в случае её проигрыша.