Сенатор Джабаров: Россию не интересуют документы США об окончании конфликта на Украине

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что США якобы готовят черновик об окончании военного конфликта на Украине, который будет предложен России в случае её проигрыша.
Сенатор Джабаров: Россию не интересуют документы США об окончании конфликта на Украине
  • РИА Новости

По мнению сенатора, в России понимают, что должны победить.

«Другого варианта просто нет», — считает Джабаров.

Он также отметил, что если разработка подобного документа и ведётся, то только в психологических целях.

«Это психологическая цель. Чтобы поддержать своих союзников, поддержать Украину», — уверен собеседник RT.

По его мнению, России необходимо завершить те задачи СВО, которые обозначил президент.

«Пусть подарят проекты этих документов Украине, нас такие документы не интересуют», — заключил Джабаров.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что военное руководство США поставило задачу разработать черновик соглашения об окончании военного конфликта на Украине, который предложат России в случае её проигрыша.

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