NYT: утёкшие в сеть секретные документы США содержат четыре варианта конфликта на Украине

Утёкшие в сеть, предположительно, секретные документы Минобороны США и американской разведки содержат четыре предполагаемых варианта развития конфликта на Украине в случае непредвиденных обстоятельств.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, одним из таких непредвиденных сценариев называется нанесение удара ВСУ по Кремлю, что привело бы к масштабной эскалации конфликта либо применению тактического ядерного оружия.

Как говорится в статье, Вашингтон всерьёз обеспокоен тем, что Киев нанесёт такой удар, если будет иметь соответствующее оружие, поэтому старается не обсуждать предоставление ВСУ ракет большой дальности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.

Американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии.

В январе в Кремле заявляли, что угрозы Киева ударить по российским городам подтверждают правильность пути, который избрала Москва для ограждения себя от опасности.