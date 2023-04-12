РАР: Франция заблокировала решение ЕС о финансировании поставок снарядов на Украину

Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину, требующее единогласного мнения, заявил высокопоставленный источник в структурах Евросоюза.

«Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Украине», — говорится в сообщении агентства РАР.

Кроме того, по словам источника, в Париже хотят сделать рефинансирование возможным не только в случае с боеприпасами, но и с ракетами, даже если Киев их не просит.

20 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Он сообщил, что 17 стран ЕС и Норвегия присоединились к инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

При этом Welt am Sonntag сообщало, что военные круги в Брюсселе усомнились в реализации этого плана.