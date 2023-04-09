Welt am Sonntag: в ЕС сомневаются в реализации плана по передаче Украине миллиона снарядов

Военные круги в Брюсселе сомневаются в реализации плана, согласно которому Евросоюз должен передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм.

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

В материале сказано, что речь идёт о плане, по которому 17 стран ЕС и Норвегия собираются передать Украине боеприпасы в ближайшие 12 месяцев.

Армии этих государств должны отправить снаряды из своих запасов, получив компенсацию за счёт средств Евросоюза.

При этом осведомлённые лица «сомневаются, что план сработает», сообщает издание.

20 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Он сообщил, что 17 стран ЕС и Норвегия присоединились к инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.