Боррель сообщил, что 18 стран присоединились к совместным закупкам боеприпасов для Украины
- РИА Новости
Об этом еврочиновник написал в Twitter.
«18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов», — заявил Боррель.
Он добавил, что ЕС подтверждает своё обязательство поставлять как можно больше боеприпасов и как можно быстрее.
Ранее Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.
Газета The Telegraph писала, что Франция тормозит процесс совместной закупки странами ЕС снарядов для ВСУ.