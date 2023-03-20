Боррель сообщил, что 18 стран присоединились к совместным закупкам боеприпасов для Украины

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что 17 стран ЕС и Норвегия присоединились к инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

Об этом еврочиновник написал в Twitter.

«18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов», — заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС подтверждает своё обязательство поставлять как можно больше боеприпасов и как можно быстрее.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Газета The Telegraph писала, что Франция тормозит процесс совместной закупки странами ЕС снарядов для ВСУ.