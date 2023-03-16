Telegraph: Франция тормозит процесс совместной закупки странами ЕС снарядов для ВСУ

Францию обвинили в торможении плана Европейского союза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, так как Париж требует, чтобы боеприпасы производились внутри блока.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на европейские источники.

Отмечается, что Париж обвинили в том, что он тормозит планы ЕС по пополнению истощающихся запасов артиллерийских снарядов Киева, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри блока.

Издание со ссылкой на европейские источники также сообщает, что Франция желает гарантий, что сделка на €2 млрд по совместной закупке оружия принесёт пользу только компаниям, базирующимся в Евросоюзе.

14 марта эстонский премьер-министр Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с тем, что в рядах «западной коалиции» появляется усталость от конфликта на Украине.

По её словам, это же можно наблюдать и в СМИ разных стран.