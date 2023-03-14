Премьер Эстонии Каллас встревожена усталостью союзников от конфликта на Украине
- AP
«Я обеспокоена этим... Я также читаю СМИ разных стран, которые являются союзниками, я вижу их настроения. Есть усталость, и это можно понять», — сказала Каллас в интервью CNN.
Обозреватель The Washington Times Майкл Маккена ранее выразил мнение, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.
Также генсек НАТО констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.
Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.