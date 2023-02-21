Евродепутат заявил о давлении США на ЕС для продолжения конфликта на Украине
- РИА Новости
По его словам, данный конфликт позволяет Вашингтону установить «военное, экономическое и энергетическое господство» в Европе.
«Мы видим усталость от абсурдного преподнесения конфликта на Украине на Западе. «Лагерь зла против лагеря добра» — США уже много раз разыгрывали эту карту, и теперь весь мир отдаёт себе отчёт в манипуляциях Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, ещё в декабре 2021 года.