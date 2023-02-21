Евродепутат заявил о давлении США на ЕС для продолжения конфликта на Украине

Депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.

По его словам, данный конфликт позволяет Вашингтону установить «военное, экономическое и энергетическое господство» в Европе.

«Мы видим усталость от абсурдного преподнесения конфликта на Украине на Западе. «Лагерь зла против лагеря добра» — США уже много раз разыгрывали эту карту, и теперь весь мир отдаёт себе отчёт в манипуляциях Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, ещё в декабре 2021 года.