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Евродепутат заявил о давлении США на ЕС для продолжения конфликта на Украине

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Депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.
Евродепутат заявил о давлении США на ЕС для продолжения конфликта на Украине
  • РИА Новости

По его словам, данный конфликт позволяет Вашингтону установить «военное, экономическое и энергетическое господство» в Европе.

«Мы видим усталость от абсурдного преподнесения конфликта на Украине на Западе. «Лагерь зла против лагеря добра» — США уже много раз разыгрывали эту карту, и теперь весь мир отдаёт себе отчёт в манипуляциях Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, ещё в декабре 2021 года.

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