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Глава ЕК: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года

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ЕС и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с украинским кризисом, в декабре 2021 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года
  • РИА Новости

«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России ещё в декабре 2021 года», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она отметила, что более года назад США начали публиковать свои разведданные о российских войсках.

Глава ЕК высказалась за усиление давления на Россию и расширение поставок оружия Украине.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News прокомментировал идеи десятого пакета санкций против России.

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