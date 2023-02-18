Глава ЕК: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года
- РИА Новости
«ЕС совместно с США начал разработку масштабных экономических санкций против России ещё в декабре 2021 года», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она отметила, что более года назад США начали публиковать свои разведданные о российских войсках.
Глава ЕК высказалась за усиление давления на Россию и расширение поставок оружия Украине.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News прокомментировал идеи десятого пакета санкций против России.