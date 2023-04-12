Рябков заявил об игнорировании Вашингтоном свободы слова в отношении СМИ России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты выступают против свободы слова и прав человека, когда говорят о российских СМИ.

«Не удивляет, что страна, которая всегда себя позиционирует в качестве оплота прав человека и главного борца за свободу слова, свободное выражение мнений, в данном конкретном случае демонстрирует не просто противоположный, а фундаментально отрицающий эту свободу выражения и права человека подход», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США Джеймса Рубина о закрытии российских СМИ по всему миру.

Ранее Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.