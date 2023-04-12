Рябков заявил об игнорировании Вашингтоном свободы слова в отношении СМИ России
- AP
«Не удивляет, что страна, которая всегда себя позиционирует в качестве оплота прав человека и главного борца за свободу слова, свободное выражение мнений, в данном конкретном случае демонстрирует не просто противоположный, а фундаментально отрицающий эту свободу выражения и права человека подход», — цитирует его ТАСС.
Таким образом Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США Джеймса Рубина о закрытии российских СМИ по всему миру.
Ранее Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.