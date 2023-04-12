Рябков заявил об игнорировании Вашингтоном свободы слова в отношении СМИ России

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты выступают против свободы слова и прав человека, когда говорят о российских СМИ.
Рябков заявил об игнорировании Вашингтоном свободы слова в отношении СМИ России
  • AP

«Не удивляет, что страна, которая всегда себя позиционирует в качестве оплота прав человека и главного борца за свободу слова, свободное выражение мнений, в данном конкретном случае демонстрирует не просто противоположный, а фундаментально отрицающий эту свободу выражения и права человека подход», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США Джеймса Рубина о закрытии российских СМИ по всему миру.

Ранее Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить