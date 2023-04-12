Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что возможные поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном со стороны Великобритании представляют собой угрозу всему человечеству.

«Сигналы, которые направляются через поставки снарядов с обеднённым ураном, создают угрозу не только России и Турции, но и всему человечеству», — заявил он в интервью РИА Новости.

Индже отметил, что британцам нужно проявлять осторожность в этом вопросе, а всему человечеству стоит выступить против поставок снарядов с обеднённым ураном киевскому режиму.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.