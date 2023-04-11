Бывший агент MI6 Крук не исключил передачу Зеленским регионов Польше ради захвата Крыма

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Бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук не исключил возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Варшаве несколько украинских западных регионов с целью изменения ситуации в зоне боевых действий.
Бывший агент MI6 Крук не исключил передачу Зеленским регионов Польше ради захвата Крыма
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

Как пишет РИА Новости, в эфире YouTube-канала Judging Freedom ведущий Эндрю Наполитано рассказал о появившихся слухах о том, что Зеленский в ходе визита в Польшу выразил готовность передать польской стороне несколько регионов западной Украины в обмен на оказание полномасштабной военной помощи украинской армии в захвате Крыма.

Наполитано спросил у Крука, считает ли он подобное развитие событий возможным.

«Это вполне возможно. Зеленский находится в отчаянном положении», — сказал экс-агент MI6.

По его мнению, Зеленский хочет расширения конфликта и чтобы в боевые действия вступила Польша в качестве Североатлантического альянса.

Также Крук добавил, что сомневается касательно готовности Польши вступить в войну против России, так как республика сталкивается с внутриполитическими трудностями.

5 апреля Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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