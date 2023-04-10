Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя утечку в сеть, предположительно, секретных документов Пентагона, заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву.

Американские СМИ сообщали, что в утёкших в сеть документах Пентагона говорилось о возможных сценариях, при которых Израиль бы согласился поставлять летальное оружие ВСУ.

По словам Нетаньяху, он не знает, на чём основаны данные сообщения.

Он уточнил, что израильские власти решили помогать Киеву в гуманитарных вопросах, в делах гражданской обороны, в частности в вопросе создания системы предупреждения о ракетном нападении.

Также Нетаньяху заявил, что не знает, каким образом можно решить украинский кризис, при этом отметив, что сделает «всё возможное» для этого, если будет найден путь урегулирования.

До этого стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.