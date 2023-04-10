CNN: США планировали вынудить Израиль поставить наступательное вооружение Украине

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Попавшие в сеть документы Пентагона рассматривают сценарии поставки Израилем наступательного оружия на Украину.
CNN: США планировали вынудить Израиль поставить наступательное вооружение Украине
  • AP
  • © Kateryna Klochko

Об этом сообщает телеканал CNN.

В секретном документе «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

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