CNN: США планировали вынудить Израиль поставить наступательное вооружение Украине

Попавшие в сеть документы Пентагона рассматривают сценарии поставки Израилем наступательного оружия на Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В секретном документе «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине» говорится, что Тель-Авив, «вероятно, рассмотрит возможность предоставления летальной помощи под усиленным давлением США или в случае предполагаемого ухудшения» отношений с Россией.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.