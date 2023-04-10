Захарова: Британия поставками снарядов с ураном планирует сделать Украину выжженной землёй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Великобритания поставками Киеву боеприпасов с обеднённым ураном (БСОУ) планирует сделать территорию Украины «выжженной землёй».

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что в Минобороны Британии заявили, что воздействие таких снарядов на здоровье военных будет «вероятно, низким».

«Британия, поставляя БСОУ на Украину, хочет превратить её территорию в выжженную и безлюдную землю», — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский не является самостоятельным игроком в истории с поставками Западом ВСУ снарядов с обеднённым ураном.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.