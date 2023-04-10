Захарова: Британия поставками снарядов с ураном планирует сделать Украину выжженной землёй

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Великобритания поставками Киеву боеприпасов с обеднённым ураном (БСОУ) планирует сделать территорию Украины «выжженной землёй».
Захарова: Британия поставками снарядов с ураном планирует сделать Украину выжженной землёй
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что в Минобороны Британии заявили, что воздействие таких снарядов на здоровье военных будет «вероятно, низким».

«Британия, поставляя БСОУ на Украину, хочет превратить её территорию в выжженную и безлюдную землю», — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский не является самостоятельным игроком в истории с поставками Западом ВСУ снарядов с обеднённым ураном.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить