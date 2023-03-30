Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский не является самостоятельным игроком в истории с поставками Западом ВСУ снарядов с обеднённым ураном.

Член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

«Зеленский — не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По мнению Захаровой, Зеленский поступит с этими снарядами так, как ему скажут в Великобритании.

Представитель МИД объяснила, что власти Украины «напичканы» британскими советниками-инструкторами.

Российский президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обеднённым ураном.