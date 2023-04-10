Американский эсминец Milius прошёл мимо островов Спратли в Южно-Китайском море

Американский эсминец Milius прошёл у спорных островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море для «обеспечения свободы судоходства».

Согласно заявлению Седьмого флота ВМС США, эсминец «отстаивал права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи островов Спратли».

В 2022 году китайские военно-морские силы вытеснили американский крейсер USS Chancellorsville из акватории архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Как утверждает китайская сторона, действия корабля Соединённых Штатов представляли «угрозу безопасности» региона.

Однако в 7-м флоте США отвергли обвинения Пекина и заявили, что защищали «свободу судоходства».

Между ВМС Китая и Соединённых Штатов регулярно происходят подобные инциденты. Подробнее — в материале RT.