Американский эсминец Milius прошёл мимо островов Спратли в Южно-Китайском море
Согласно заявлению Седьмого флота ВМС США, эсминец «отстаивал права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи островов Спратли».
В 2022 году китайские военно-морские силы вытеснили американский крейсер USS Chancellorsville из акватории архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Как утверждает китайская сторона, действия корабля Соединённых Штатов представляли «угрозу безопасности» региона.
Однако в 7-м флоте США отвергли обвинения Пекина и заявили, что защищали «свободу судоходства».
Между ВМС Китая и Соединённых Штатов регулярно происходят подобные инциденты. Подробнее — в материале RT.